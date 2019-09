Viele Staaten sind nicht hinreichend auf mögliche Pandemien vorbereitet

Das Global Preparedness Monitoring Board - ein Gremium aus WHO und Weltbank – sieht in seinem ersten Jahresbericht deutlichen Handlungsbedarf. Das Papier nennt sieben konkrete Maßnahmen, um die Ausbreitung von Infektionskrankheiten zu verhindern. So müssten sich die Staaten etwa zur Vorsorge auf solche Krisen verpflichten und Schwächen beheben. Viele Länder seien derzeit nicht in der Lage, eine beginnende Epidemie zu erkennen und schnell darauf zu reagieren. Darüber hinaus sei die Entwicklung und der Einsatz neuer Impfstoffe und Medikamente essenziell. Den Angaben zufolge würden schon ein bis zwei Dollar pro Person und Jahr ausreichen, um besser vorbereitet zu sein. Nicht zuletzt fordern die Experten, die Koordinierungsmöglichkeiten der Staaten untereinander zu verbessern; sie sehen hier die Vereinten Nationen in der Pflicht.

Quelle: Global Preparedness Monitoring Board

Ernährungsprogramme allein sind nicht genug

Für eine gesunde geistige Entwicklung von Kleinkindern seien zusätzliche Betreuung und Lernmöglichkeiten bis zu fünf Mal effektiver als Nahrungsergänzungen allein, schreibt ein internationales Team von Wissenschaftlern im Fachmagazin The Lancet Global Health. Die Forscher fordern deshalb, den Schwerpunkt von Hilfsprogrammen in Entwicklungs- und Schwellenländern entsprechend anzupassen. In ihrer Metastudie hatten sie 75 Untersuchungen zum Thema ausgewertet.

Bisher, so heißt es in ihrem Fachartikel, sei unter den Gebern die Ansicht verbreitet, dass ein verzögertes Wachstum bei Kleinkindern die Hauptursache einer verzögerten geistigen Entwicklung sei. Daraus könne man aber nicht den Schluss ziehen, dass es ausreiche, das Wachstum zu fördern, um eine altersgemäße geistige Entwicklung zu erwarten. Dafür sei es von entscheidender Bedeutung, Lernmöglichkeiten zu bieten - auch für die Entwicklung sozial-emotionaler, motorischer und sprachlicher Fähigkeiten der Kinder.

Quelle: The Lancet Global Health