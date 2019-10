Ein Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan hätte verheerende globale Folgen

Ein Forschungsteam aus den USA hat mit Hilfe von Modell-Simulationen abgeschätzt, welche Auswirkungen ein mit Nuklearwaffen geführter Konflikt der beiden Länder im Jahr 2025 entfalten würde. Demnach könnten durch die direkten Effekte 50 bis 125 Millionen Menschen sterben. Der Rauch brennender Städte würde den Himmel verdunkeln und Sonnenstrahlung absorbieren. Die Folgen wären eine Abkühlung der Erdoberfläche um bis zu fünf Grad Celsius und bis zu ein Drittel reduzierte Niederschläge. Dadurch würde das Pflanzenwachstum gestört und es könnte zu Massenhungersnöten kommen, warnen die Autoren im Fachmagazin Science Advances.

Mehr als zehn Jahre könnte es bis zu einer Erholung von diesen Effekten dauern, da der Rauch in der oberen Atmosphäre verweile. Derzeit verfügen Indien und Pakistan über jeweils etwa 150 Atomsprengköpfe. Im Jahr 2025 werden es Schätzungen zufolge 200 bis 250 sein.

Seit Langem gibt es Spannungen zwischen Indien und Pakistan. Vor allem um die Himalaya-Region Kaschmir gab es zwischen beiden Ländern wiederholt kriegerische Auseinandersetzungen. Erst vor wenigen Tagen warnte der pakistanische Ministerpräsident Imran Khan bei der UN-Generaldebatte vor einem erneuten Aufflammen des Konflikts zwischen den beiden Atommächten.

Quelle: Science Advances

Die Besatzung der Polarstern hat eine Eisscholle für ihre Mission gefunden

Am 20. September hatte die Expedition Mosaic begonnen. Ein Jahr lang soll das Forschungsschiff "Polarstern" festgefroren an einer Eisscholle durch das Nordpolarmeer driften, um neue Erkenntnisse über die Erwärmung der Arktis zu sammeln. Wie das Alfred-Wegener-Institut, das die Mission leitet, heute mitteilt, haben die Mitglieder der Expedition bereits eine dafür geeignete Scholle identifiziert. Sie misst etwa 2,5 mal 3,5 Kilometer. Auf ihr soll ein Forschungscamp errichtet werden.

Insgesamt waren Satellitenfotos von 16 Eisschollen ausgewertet worden. Hubschrauber hatten zudem Erkundungsflüge unternommen. Ein Problem war nach AWI-Angaben, dass es nach dem warmen Sommer kaum genügend große und stabile Eisschollen in der Region gibt.

Quellen: Alfred-Wegener-Institut, DPA, AFPD

Die Zahl der Toten und Verletzten durch E-Zigaretten steigt weiter

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Gebrauch von E-Zigaretten in den USA ist auf 18 gestiegen. Das hat die US-Gesundheitsbehörde CDC gestern mitgeteilt. Die Toten seien durchschnittlich 50 Jahre alt gewesen. Zudem sei die Zahl der bestätigten und wahrscheinlichen Fälle von Lungenschädigungen durch E-Zigaretten auf 1080 gestiegen. In der vergangenen Woche hatte die Behörde von 12 Toten und 805 Verletzungsfällen berichtet.

Die Ursache für die Lungenschäden ist laut CDC immer noch unklar. Vermutungen zufolge könnten sie durch eingeatmete Öle oder Fette auftreten. Eine aktuelle Untersuchung im New England Journal of Medicine liefert allerdings keine Hinweise auf Lipidablagerungen. Für die Studie wurden 17 Lungenbiopsie-Proben von Patienten untersucht, die E-Zigaretten genutzt hatten und offenbar daraus resultierende Lungenprobleme aufwiesen. Sie scheinen vielmehr unter direkten toxischen Effekten zu leiden, so die Mediziner, so wie beim Einatmen giftiger Gase oder Dämpfe.

In Deutschland und auch europaweit ist bislang kein ähnlicher Anstieg von Lungenschädigungen bekannt. Hierzulande sind die Zusammensetzungen der Wirkstoffe von E-Zigaretten strenger reguliert als in den USA.

Quellen: DPA, New England Journal of Medicine

Ein Forschungsteam der Universität Grenoble hat ein neuartiges Exoskelett für Querschnittsgelähmte entwickelt

Vorgestellt wird es im Fachblatt The Lancet Neurology. Die Mediziner haben dafür einem 28-jährigen querschnittsgelähmten Mann Elektroden auf die harte Hirnhaut implantiert, die die Hirnströme aufzeichnen. Nimmt sich der Patient gedanklich vor, zum Beispiel ein Bein zu bewegen, werden die Signale mit Hilfe eines Computeralgorithmus in mechanische Befehle eines Roboterskeletts übersetzt.

Über zwei Jahre testeten die Wissenschaftler das System, auch mit Hilfe eines vom Patienten digital gesteuerten Avatars. Als Fortschritt wird der wochenlange Einsatz des Systems ohne Neukalibrierung bewertet. Zudem verschaffte es dem Patienten viele Freiheitsgrade in der Bewegung. Eine klinische Anwendung steht aber noch nicht zur Diskussion.

Quelle: The Lancet Neurology

Eine neu entdeckte Flugsaurier-Art hat offenbar länger überlebt als ihre Verwandten

Die fossilen Überreste der Spezies wurden in Australien gefunden und umfassen Teile des Schädels und fünf Wirbel. Merkmale der Zähne weisen darauf hin, dass es sich dabei um einen bisher unbekannten Vertreter einer eigentlich gut untersuchten Gruppe von Kurzschwanzflugsauriern handelt. Bislang hatten Forschende angenommmen, die Gruppe sei vor etwa 94 Millionen Jahren ausgestorben. Die neu entdeckte Art könnte dagegen bis vor 90 Millionen Jahren auf der Erde gelebt haben, so die Autoren in den Scientific Reports.

Das Fossil wurde in der Winton-Formation in Queensland geborgen. Dabei handelt es sich um eine Abfolge von Sedimentgesteinen aus der Kreidezeit, die eine Datierung der eingeschlossenen Funde erlauben. Der Name der neuen Art ist – angelehnt an den eisenhaltigen Fundort – Ferrodraco lentoni.

Fossilien von Flugsauriern wurden bereits auf allen Kontinenten entdeckt. In Australien sind allerdings nur 20 Funde bekannt. Bei den Überresten handelt es sich häufig nur um Bruchstücke, weil die Knochen der Flugsaurier hohl und dünn sind.

Quelle: Scientific Reports