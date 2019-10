Die Nasa hat zwei neue Raumanzüge präsentiert

Sie sollen von den US-Astronauten getragen werden, wenn sie – wie geplant – im nächsten Jahrzehnt wieder auf dem Mond landen und dort auch herumlaufen werden. Nach Darstellung der Nasa ist der Druckanzug erheblich besser als die bei den Apollo-Mondlandungen vor 50 Jahren genutzten Modelle. Er bietet eine größere Bewegungsfreiheit, so dass sich die Astronauten darin nicht mehr schwerfällig und hopsend über die Mondoberfläche bewegen müssen. Vielmehr sollen sie damit fast so geschmeidig wie auf der Erde laufen können. Das genutzte Gewebe ist zudem dehnbar und passt somit für verschiedene Körpergrößen gleichermaßen. Der zweite Anzug, ein Orion-Überlebensanzug, ist für den Start und den Flug zum Mond vorgesehen. Er bietet eine Reihe von Sicherheits- und Versorgungsfunktionen, die das Überleben der Astronauten in Notsituationen gewährleisten sollen.

Quelle: Agenturen / Nasa

Die Bestände der atlantischen Buckelwale haben sich stark erholt

Zumindest im Südwest-Atlantik. Das berichten Forscher der amerikanischen Meeresbehörde NOAA im Fachjournal Royal Society Open Science. Den Hochrechnungen nach, basierend auf Beobachtungsdaten und Modellierungen, leben heute im Südwest-Atlantik wieder rund 25.000 Buckelwale. Das wären rund 90 Prozent der Bestandsgröße, wie sie für Anfang des 20. Jahrhunderts geschätzt wird – bevor rund um die Inselgruppe Südgeorgien der industrielle Walfang startete. Innerhalb von nur 30 Jahren wurden damals so viele der Meeressäuger getötet, dass die Population auf wenige Hundert Tiere schrumpfte. Buckelwale galten fortan als stark vom Aussterben bedroht und wurden in den 1960er Jahren unter Schutz gestellt. Mit Blick auf die neuesten Bestandszahlen sprechen die Forscher von einer Erfolgsgeschichte für den Artenschutz.

Quelle: Royal Society Open Science

Eine Geburt hält Frauenhirne jung

Das hat eine Analyse der Hirnstrukturen von mehr als 12.000 Frauen mittleren Alters in Großbritannien ergeben. Bei Frauen, die schon Kinder zur Welt gebracht hatten, wirkten die Gehirne jünger im Verhältnis zu ihrem realen Lebensalter – verglichen mit gleichaltrigen Frauen, die kinderlos geblieben waren. Die Studie erscheint im Fachmagazin PNAS. Nach Einschätzung der Forscher von der Universität Oslo deuten die Ergebnisse darauf hin, dass einige Veränderungen, die im Gehirn von Frauen während der Schwangerschaft auftreten, auch im weiteren Leben fortwirken und das neurobiologische Altern beeinflussen.

Quelle: PNAS