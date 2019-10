Neuartige Lichtwellen halten Spiegelmoleküle auseinander

Mithilfe von Licht lassen sich rechts- und linkshändige chirale Moleküle unterscheiden. Dabei handelt es sich um Atomverbindungen, deren Spiegelbild durch Drehung nicht mit dem Original zur Deckung gebracht werden kann. Eine Unterscheidung, welche Händigkeit vorliegt, ist für viele Anwendungen in der Chemie und Biologie wichtig. Normales Licht spricht jedoch nur schwach auf die molekulare Händigkeit an. Ein internationales Forschungsteam hat nun ein neues synthetisches chirales Licht erzeugt und zur Charakterisierung der Moleküle genutzt. Wie die Wissenschaftler im Fachblatt NATURE Photonics darlegen, zeichnen diese Lichtwellen eine chirale Struktur zu jeder Zeit an jedem einzelnen Punkt im Raum. Damit können die Forschenden die Händigkeit von Molekülen eindeutig sichtbar machen. Mithilfe diese Methode könnte es möglich sein, chirale chemische Reaktionen in Echtzeit zu beobachten oder den Wechsel bei der Händigkeit von Molekülen nachzuweisen, hoffen die Studienautoren.

Quelle: NATURE Photonics | Forschungsverbund Berlin

Menschen verstärken die Bodenerosion seit mehr als 4.000 Jahren

Die Erosion von Böden verändert die Nährstoffkreisläufe, reduziert die Produktivität von Ökosystemen und wirkt sich direkt auf das Klima und die Gesellschaft aus. Ein internationales Forschungsteam hat die zeitlichen Veränderungen der Bodenerosion anhand der Sedimentablagerungen in mehr als 600 Seen weltweit analysiert. Dabei sahen sie, dass die Sedimente vor rund 4.000 Jahren global betrachtet deutlich zugenommen hatten, heißt es im Fachblatt PNAS. Gleichzeitig sank der Anteil an Pollen von Bäumen stark, was ein Hinweis für eine großflächige Entwaldung ist. Den Daten zufolge hatten die Einflüsse des Menschen, wie eine veränderte Landnutzung, die Bodenerosion schon lange vor der Industrialisierung verstärkt.

Quelle: PNAS | MPI für Biogeochemie