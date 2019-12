Ein Milliardenfonds soll helfen, klimaneutrale Antriebe für die Schifffahrt zu entwickeln

Finanziert werden soll der Fonds von der globalen Schifffahrtsindustrie selbst. Das sieht ein Vorschlag vor, den der internationale Schifffahrtsverband ICS der UN-Seeschifffahrts-Organisation IMO unterbreitet hat. Demnach sollen die Schifffahrtsunternehmen künftig einen Beitrag von zwei US-Dollar pro Tonne fossilem Brennstoff entrichten, wodurch der Fonds über zehn Jahre eine Basisfinanzierung von rund fünf Milliarden Dollar erhielte. Daraus würden dann ab 2023 Forschungsprojekte zum Einsatz kohlenstofffreier Treibstoffe in der Schifffahrt finanziert. Die Schifffahrt ist für rund zwei Prozent der globalen Emissionen des Treibhausgases CO2 verantwortlich. Über die IMO hat sie sich bereits verpflichtet, ihre CO2-Bilanz bis 2050 mindestens zu halbieren, auch bei wachsendem Welthandel. Prognosen nach ist das nur möglich, wenn bis dahin ein Großteil der Schiffsflotte auf klimaneutrale Antriebe umgestellt wird.

Quelle: Agenturen, ICS

Die Cheops-Mission der ESA ist gestartet

Gestern noch war der Start wegen technischer Probleme abgebrochen worden. Heute hob eine Sojus-Rakete mit dem Cheops-Satelliten an Bord erfolgreich vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ab. Das Kürzel Cheops steht für "Characterising Exoplanet Satellite". Es handelt sich um ein Weltraumteleskop. Die Mission soll helle Sterne ins Visier nehmen – mit dem Ziel, zugehörige Exoplaneten zu entdecken. Dafür werden die kleinen Helligkeitsänderungen aufgezeichnet, die entstehen, wenn ein Planet ins Blickfeld rückt, über die Sternenscheibe wandert und so gewissermaßen einen Schatten wirft. Daraus lässt sich die Größe eines Planeten abschätzen. Cheops ist ein Gemeinschaftsprojekt der europäischen Raumfahrtagentur ESA und der Schweiz.

Quelle: Agenturen

Viele Krokodilarten können galoppieren

Wenn sie besonders schnell laufen wollen, schalten sie auf diese Gangart um, wie sie von Pferden bekannt ist. Das geht aus einer Studie eines US-britischen Forscherteams im Fachjournal Scientific Reports hervor. Zuvor war dieses Verhalten nur bei zwei kleineren Krokodilarten beobachtet worden.

Die Wissenschaftler konnten das nun für fünf weitere Arten nachweisen. Sie gehen deshalb davon aus, dass sich diese Fortbewegungsart einst bei den Vorfahren der heutigen Krokodile entwickelte. Die sogenannten Krokodilomorphen waren nur so groß wie Katzen und hatten noch lange Beine. Die Fähigkeit zu Galoppieren stellt auch ein weiteres Unterscheidungsmerkmal von Krokodilen zu Alligatoren und Kaimanen dar. Diese beherrschen nach aktuellem Wissensstand keinen Galopp.

Quelle: Scientific Reports

Hunde verarbeiten Mengenangaben ähnlich wie Menschen

Das heißt nicht, dass Hunde zwangsläufig zählen können. Aber in ihrem Gehirn sind ähnliche Bereiche aktiv wie bei Menschen, wenn es um die Abschätzung von Mengen geht. Das berichten Forschende der Emory University im Fachjournal Biology Letters. Die Wissenschaftler machten Versuche, bei denen insgesamt elf Hunde verschiedene mengen-bezogene Bilder gezeigt bekamen. Dabei wurde ihre Hirn-Aktivität mit einem speziellen Magnetresonanztomografen erfasst. Es zeigte sich, dass bei den Hunden bei dieser Aufgabe vergleichbare Nervenregionen im parietalen Cortex aktiv werden wie bei Menschen. Das lege nahe, dass es einen gemeinsamen neuronalen Mechanismus für das Erfassen und Beurteilen von Zahlen oder Mengen gibt, der im Laufe der Evolution der Säugetiere erhalten geblieben ist, so die Forscher.

Quelle: Biology Letters