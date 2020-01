Kunstvolle Fischabdrücke aus Japan helfen Biologen bei der Arbeit

Manche Angler in Japan bestreichen ihren Fang mit Tinte und pressen ihn auf ein Blatt Papier. So entsteht ein Abdruck des Fisches, der oft noch mit kalligraphischen Notizen zum Datum oder dem Ort des Fangs ergänzt wird. Diese "Gyotaku" genannte Tradition geht in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück und könnte nun Biologen behilflich sein.

Ein japanisches Team hat über 320 solcher Abdrücke untersucht und die Fischarten darauf bestimmt. Bei manchen davon handelte es sich um heute bedrohte Arten, notieren die Forscher in den Zoo Keys. Weil die Gyotakus die historische Zusammensetzung der Fischbestände in bestimmten Gewässern wiederspiegeln, könnte man sie nutzen, um die einstigen Populationen heute bedrohter Arten abzuschätzen.

Quelle: Zoo Keys

Mehr Wald kann zu weniger Wasser führen

Dieser Zusammenhang ist angesichts von Vorschlägen interessant, Aufforstung zu betreiben, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Seit langem ist bekannt, dass die zusätzlichen Bäume dazu führen könnten, dass angrenzende Flüsse weniger Wasser transportieren. Britische Botaniker haben dieses Phänomen nun auf langen Zeitskalen untersucht.

Dazu betrachteten sie über 40 Orte, an denen Wälder angelegt worden waren. Nach fünf Jahren gingen die Wassermengen in den angrenzenden Flüssen um ein Viertel zurück. Nach 25 Jahren führten die Flüsse sogar 40 Prozent weniger Wasser. Manche trockneten komplett aus, berichten die Wissenschaftler im Fachblatt Global Change Biology.

Diesen Einfluss auf das Wasser müsse man bei Klimaschutzbemühungen im Auge behalten, heißt es von den Forschern. Die am stärksten vom Rückgang der Wassermengen betroffenen Regionen lagen in Australien und Südafrika. Kontraintuitiv war der Befund, dass der Einfluss der Bäume in trockenen Jahren kleiner war als in nassen. Das liege daran, dass Bäume in Trockenzeiten ihre Poren schließen, und dadurch weniger Wasser aus dem Boden saugen.

Es mache zudem einen Unterschied, wo die Bäume gepflanzt würden, schrieben die Forscher. Entstünden Wälder auf ehemaligem Grasland, würde das die Flüsse besonders stark beeinträchtigen. Wälder auf altem Ackerland beeinflussen benachbarte Flüsse deutlich weniger.

Quelle: Global Change Biology | Pressemitteilung