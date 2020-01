Virologen haben neue Erkenntnisse zur Herkunft des neuartigen Coronavirus.

Erwiesen ist, dass die ersten Patienten auf einem Markt infiziert wurden, auf dem auch Tiere verkauft wurden – etwa Geflügel, aber auch Schlangen. Wahrscheinlich ist, dass bestimmte Tiere dieses neuartige Virus in sich trugen. Nach einer vergleichenden Sequenzanalyse des viralen Erbguts vermuten Forscherinnen und Forscher, dass die Schlangen diese Wirtstiere sind.

Das Virus selbst ist aus zwei unterschiedlichen Coronaviren entstanden. Einer davon, so schreiben die Forscher weiter, befällt normalerweise Fledermäuse und Flughunde. Woher die andere Komponente kommt, ist noch nicht geklärt.

Die entscheidende Veränderung im Viren-Erbgut befindet sich demnach in der Bauanleitung für das Eiweiß, das Rezeptoren an den Zellen erkennt, die es infiziert. Hier könnte der Schlüssel zur Antwort auf die Frage liegen, warum das Virus plötzlich auch Menschen befallen kann – und auch der Schlüssel zur Entwicklung künftiger Präventionsmaßnahmen.

Quelle: Journal of Medical Virology

Mathematiker haben einen Vorschlag, wie man gleichbleibend guten Espresso macht.

Sie hatten sich darüber gewundert, wie groß die Unterschiede zwischen zwei Espresso-Shots sein können, obwohl sie eigentlich auf die gleiche Art und Weise zubereitet wurden: heißes Wasser, hoher Druck, geröstete und gemahlene Bohnen. Ihr mathematisches Modell umfasst diese und weitere Variablen, im Detail nachzulesen im Fachmagazin Matter. Außerdem führten sie Experimente durch.

Dabei widerlegten sie die geläufige Annahme, dass man die Bohnen fein mahlen sollte, wenn man stärkeren Kaffee will. In der Espressomaschine kann es passieren, dass das Pulver an einigen Stellen verklumpt und gar nicht erst vom Wasser erreicht wird – der Espresso schmeckt entsprechend schwach.

Die Mathematiker empfehlen deshalb weniger und eher grob gemahlene Bohnen für eine gleich bleibende Espressoqualität – nicht ohne Hinweis auf eine Ersparnis beim Ausgangsmaterial.

Quelle: Matter