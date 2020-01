Das neue Coronavirus stammt sehr wahrscheinlich aus Fledermäusen

Zu diesem Ergebnis kommen chinesische Wissenschaftler, die das Erbgut des Virus analysiert haben. Vergleiche mit dem Erbgut von zwei Coronavirus-Typen, die in Fledermäusen vorkommen, zeigen eine Überschneidung von 88 Prozent. Das bedeute, dass das Virus vermutlich ursprünglich in Fledermäusen vorkommt, schlussfolgern die Forschenden in der Fachzeitschrift The Lancet. Die Übertragung auf den Menschen ist aber wohl über einen Zwischenwirt erfolgt, der bisher noch nicht identifiziert werden konnte.

Da die untersuchten Proben von zehn Infizierten eine fast identische Erbgut-Sequenz aufweisen, vermuten die Wissenschaftler außerdem, dass das Virus aus einer einzelnen Quelle stammt und sehr schnell nach seiner Entstehung entdeckt wurde. Sonst hätte es mehr Zeit gehabt sich zu verändern.

Quelle: The Lancet

Sergei Rachmaninoff war der innovativste Komponist seiner Zeit

Denn seine Werke für Klavier unterscheiden sich sowohl untereinander als auch von den Arbeiten anderer Komponisten am stärksten. Das ist das Ergebnis einer Studie von koreanischen Forschenden, die im Fachjournal EPJ Data Science erschienen ist. Auf den Plätzen zwei bis vier folgen Bach, Brahms und Mendelssohn.

Für ihre Studie hatten die Wissenschaftler rund 900 Werke von 19 Komponisten analysiert, die zwischen 1700 und 1900 lebten, also in den Epochen Barock, Klassik und Romantik. Jede Komposition bekam dabei einen Neuheits-Wert zugeordnet, der darauf basiert, wie stark sich Tonfolgen und Harmonien der Stücke ähnelten.

Dabei zeigte sich, dass die Komponisten der Romantik insgesamt origineller waren. In der Klassik dominierten dagegen einzelne Künstler wie Haydn und Mozart, an deren Stil sich ihre Zeitgenossen annäherten.

Quelle: EPJ Data Science