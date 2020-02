Extremwetter könnten Energiesystemen zusetzen

Ein internationales Forschungsteam hat untersucht, welche Auswirkungen bestimmte Extremwetterereignisse, die im Zuge des Klimawandels häufiger auftreten werden, auf die Energiewirtschaft haben könnten. Dazu haben die Wissenschaftler eine Methode entwickelt, mit der sie den Einfluss von Dürren oder Stürmen auf die Widerstandsfähigkeit von Energiesystemen und den Energiebedarf schätzen. Wie die Forscher im Fachblatt NATURE Energy schreiben, haben sie ihren Ansatz auf 30 schwedische Städte angewandt und dabei 13 Klimawandel-Szenarien durchgespielt. Demnach wären dort vor allem erneuerbare Energien von Extremwetterereignissen betroffen: Die Verlässlichkeit des Stromnetzes könnte um bis zu 16 Prozent sinken, die Leistung um bis zu 34 Prozent schwanken.

Quelle: NATURE Energy

Eine neue Methode verrät prähistorische Speisepläne

Ein Team aus Paläontologen und Chemikern aus Mainz und Leipzig hat eine Methode getestet, die Zinkisotope am Zahnschmelz fossiler Säugetiere analysiert. Das Verhältnis spezieller Zinkisotope gibt demnach Aufschluss über die Nahrungsgrundlage von Säugetieren in prähistorischen Zeiten. Damit können sie die Ernährung von fossilen Menschen und anderen Säugetieren rekonstruieren und zwischen tierischer und pflanzlicher Kost unterscheiden, schreiben die Forscher im Fachblatt PNAS. Bei ersten Tests an über 38.000 Jahre alten Fossilien aus Laos lieferte die Methode demnach solide Ergebnisse, obschon die Fundsituation im feuchtwarmen Milieu suboptimal war. Möglicherweise lassen sich damit auch Speisepläne von Säugetieren rekonstruieren, die vor mehr als 100.000 Jahren gelebt haben. Zink wird mit der Nahrung aufgenommen und als Spurenelement fest im Zahnschmelz eingelagert.

Quelle: PNAS | MPG