Bestimmte Antibiotika könnten das Risiko für Fehlbildungen bei ungeborenen Kindern erhöhen

Kinder von Schwangeren, die im ersten Drittel der Schwangerschaft sogenannte Makrolid-Antibiotika eingenommen haben, kommen häufiger mit schweren Fehlbildungen zur Welt. Das ist das Ergebnis einer Studie britischer Wissenschaftlerinnen, die im British Medical Journal erschienen ist. Dafür werteten die Forschenden Daten von mehr als 100.000 Müttern und ihren Kindern aus.

Hatten die Mütter in der frühen Schwangerschaft Makrolid-Antibiotika eingenommen, kam es bei 28 von 1.000 Kindern zu Fehlbildungen. Bei Kindern von Müttern, die stattdessen Penicillin bekommen hatten, waren es 18 von 1.000 Kindern. Besonders häufig traten dabei Herzfehler auf.

Die Forschenden betonen, dass ihre Studie lediglich eine Beobachtung beschreibt, aber keinen kausalen Zusammenhang nachweist. Dafür wären weitere Untersuchungen nötig.

Quelle: British Medical Journal

Die Grippewelle in Deutschland nimmt Fahrt auf

Seit dem Herbst sind in Deutschland mehr als 79.000 im Labor bestätigte Fälle gemeldet worden. Fast die Hälfte davon in den letzten zwei Wochen. Das geht aus dem aktuellen Wochenbericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert-Koch-Institut hervor. 130 Menschen sind an einer solchen Infektion gestorben. Knapp 13.300 Erkrankte wurden in Kliniken behandelt. Besonders häufig sind Ausbrüche mit mehreren Erkrankten in Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern.

Da die gemeldeten Fälle wohl nicht das gesamte Bild liefern, geht die Arbeitsgemeinschaft von einer deutlich höheren tatsächlichen Fallzahl aus. Die echte Grippe kann durch Tröpfchen beim Husten, Niesen oder Sprechen, sowie durch verunreinigte Gegenstände übertragen werden. Häufiges und gründliches Händewaschen gilt als besonders hilfreich, um Ansteckungen zu vermeiden.

Quelle: dpa