Der saisonale Effekt bei SARS-CoV-2 wird offenbar nicht so groß wie bei anderen Erkältungsviren

Eine Modellrechnung aus Nordamerika bis zum Jahr 2025 zeigt, dass sich im Frühjahr und Sommer die Epidemie vermutlich nicht verlangsamen wird. Demnach wird es nach einer ersten Pandemiewelle mit SARS-CoV-2 wahrscheinlich zu wiederholten Ausbrüchen im Winter kommen. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam der Harvard T.H. Chan School of Public Health in einer Studie, die auf dem Preprint Server MedRxiv vorgestellt wurde. Wie sich die Epidemie mit dem neuartigen Coronavirus weiter entwickelt, hängt unter anderem von der Saisonalität, der Dauer der Immunität und der Stärke der Kreuzimmunität zu anderen menschlichen Coronaviren ab, so die Studienautoren.

Quelle: MedRxiv | Ärzteblatt

Früher waren die Tage kürzer

Geoforscher der Freien Universität Brüssel haben 70 Millionen Jahre alte Schalen bestimmter Rudisten untersucht. Diese heute ausgestorbene Muschelordnung existierte vom Jura bis zum Ende der Kreidezeit, war in den tropischen Ozeanen verbreitet und hinterließ gewaltige Riffe. Diese Muscheln wuchsen so schnell, dass die Forschenden in der Kalkschale die Tag-Nacht-Schwankungen ablesen können. Wie sie im Fachblatt Paleoceanography and Paleoclimatology notieren, drehte sich damals die Erde schneller als heute. Genauer gesagt: ein Tag dauerte damals nur 23,31 Stunden. Demnach umfasste ein Jahr zu Zeiten der Dinosaurier nicht 365, sondern 372 Tage. Grund dafür war der Mond, der im Laufe der Zeit die Rotation der Erde immer weiter abbremst. Die neuen Daten helfen, diesen Effekt für die Vergangenheit zu rekonstruieren.

Quelle: Eurekalert! | Paleoceanography and Paleoclimatology