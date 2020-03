Chemiker beobachten Pflanzen beim Sonnenschutz

Grüne Pflanzen sammeln Licht mithilfe von Pigmenten und produzieren damit Zucker. Zu viel Licht kann diese Organismen schädigen. Überschüssige Energie können Pflanzen daher nicht nur aufnehmen, sondern auch abgeben und zwar in Form von Wärmestrahlung. Diesen Prozess hat nun erstmals ein Team vom MIT in Boston mithilfe von Elektronenspektroskopie beobachtet. Wie die Chemiker im Fachblatt "NATURE Communications" schreiben, verläuft der Vorgang in einem relativ breiten Lichtspektrum in nur zehn Billiardstel Sekunden. Demnach können Pflanzen extrem schnell auf Veränderungen der Sonnenintensität reagieren, so die Studienautoren.

Quelle: NATURE Communications

Mediziner einigen sich auf ein gemeinsames Schmerzvokabular

Beschreiben Patienten ihren Schmerz, fehlen ihnen häufig die Worte, denn Schmerzen können unterschiedlich erscheinen bezüglich Intensität, Häufigkeit und Ort des Auftretens. Auch viele Mediziner können Schmerzen teils nicht eindeutig benennen und in Kategorien einordnen, da Zahnmediziner Schmerzen anders benennen als etwa Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, auch wenn die Schmerzen im gleichen Körperteil auftreten. Im Januar hatte ein internationales Forschungsteam einen einheitlichen Katalog für Kopfschmerzen vorgestellt, nun gibt es einen vergleichbaren Vorstoß eines Gremiums, das Schmerzen im Bereich Gesicht, Mund und Kiefer im Fachblatt "Cephalalgia" beschreibt. Mithilfe dieser einheitlichen Klassifikation von Schmerzen soll Patienten künftig schneller geholfen werden. Die Studienautoren erhoffen sich eine Aufnahme ihrer "International Classification of Orofacial Pain" ins Handbuch der Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Quelle: Eurekalert! | Cephalalgia