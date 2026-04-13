Villa Borsig
Ergebnisse der Koalitions-Beratungen über mögliche Entlastungen sollen am Vormittag vorgestellt werden

Spitzenvertreter der schwarz-roten Regierungskoalition haben ihre zweitägigen Beratungen in der Nacht beendet. Über mögliche Ergebnisse der Verhandlungen wurde zunächst nichts mitgeteilt. Für 9 Uhr ist eine Pressekonferenz angekündigt.

    Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen, gestern bei den Beratungen der Koalitionsspitzen in der Villa Borsig über Entlastungen wegen der Energiepreise und die anstehenden Reformen.
    Koalition berät über Entlastungen (dpa / Carsten Koall)
    Themen des Treffens sollten etwaige Entlastungen der Bürger angesichts hoher Energiepreise und die geplanten Sozialreformen sein. Die Gespräche fanden unter dem Eindruck teils sehr unterschiedlicher Auffassungen in Union und SPD statt.
    Nach Informationen der "Bild"-Zeitung sollen unter anderem Maßnahmen zur Reduzierung des Krankenstands erörtert worden sein - darunter etwa die Wiedereinführung eines Karenztags und Einschränkungen bei der Lohnfortzahlung.
    Offen blieb, inwieweit es bei diesem Thema lediglich bei einem Austausch blieb oder ob es auch zu einer Übereinkunft kam.

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    Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.