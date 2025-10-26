Präsidentschaftswahlen in Abidjan, Elfenbeinküste (Archivbild vom 10. Oktober 2025). (picture alliance / Matrix Images / Joseph Zahui)

Klarer Favorit bei der Abstimmung war der 83-jährige Amtsinhaber Ouattara. Trotz massiver Kritik kandidierte er erneut; bei einem Wahlsieg wäre es seine vierte Amtszeit. Die Verfassung der Elfenbeinküste sah ursprünglich nur zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten vor. Ouattara hatte sie jedoch entsprechend geändert. Er begründete das mit der instabilen Sicherheits- und Wirtschaftslage.

Im Vorfeld der Wahlen waren zahlreiche Kandidaten ausgeschlossen worden, darunter auch die beiden aussichtsreichsten Konkurrenten Ouattaras, der Unternehmer Thiam und der frühere Präsident Gbagbo. Insgesamt hatten 60 Kandidatinnen und Kandidaten ihre Bewerbung eingereicht, es wurden aber nur fünf für die Abstimmung zugelassen. Stimmberechtigt waren rund neun Millionen Bürger.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.