Nach Landtagswahlen

Ergebnisse der Sondierungen in Thüringen erwartet - in Sachsen Entscheidung der CDU über Verhandlungen mit BSW und SPD

In zwei Bundesländern stehen heute wichtige politische Entscheidungen an: In Brandenburg entscheidet die CDU, ob sie mit SPD und BSW verhandeln will. In Thüringen geben CDU, BSW und SPD fast sieben Wochen nach der Landtagswahl am Mittag die Ergebnisse ihrer Sondierungsgespräche bekannt.