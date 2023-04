Gedenkveranstaltungen

Die Gedenkstätte im ehemaligen Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück in Brandenburg. (AFP)

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sagte, gerade für Generationen, für die der Holocaust und der Nationalsozialismus weit weg seien, sei dieses Gedenken wichtig. Unter den Teilnehmern war auch die in Deutschland lebende russische Friedensnobelpreis-Trägerin Scherbakowa. Sie erinnerte unter anderem an die Opfer in der Zivilbevölkerung des derzeitigen Krieges in der Ukraine.

Im KZ Ravensbrück wurden am 30. April 1945 rund 2.000 Häftlinge von der Roten Armee befreit. Das einstige Konzentrationslager war das größte Frauenlager der Nationalsozialisten im Reichsgebiet. Am Nachmittag ist eine weitere Veranstaltung im ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen geplant.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.