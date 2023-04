Niedersachsen

In der Gedenkstätte Bergen-Belsen hat eine Gedenkfeier stattgefunden. Vor 78 Jahren wurde das NS-Konzentrationslager befreit. (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Die Vizepräsidentin des niedersächsischen Landtags, Tippelt, sagte, man sei hier, um der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. Sie betonte, es sei wichtig, neben den KZ-Inhaftierten auch an die sowjetischen Kriegsgefangenen zu erinnern. Fast 20.000 von ihnen seien auf dem benachbarten Kriegsgefangenenfriedhof Hörsten begraben - und damit so viele wie an keinem anderen Ort in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.