D-Day-Feierlichkeiten

Gäste nehmen an einer Zeremonie auf dem US-Friedhof anlässlich des 81. Jahrestages der Landung am D-Day teil. (Thomas Padilla / AP / dpa / Thomas Padilla)

Zehntausende Schaulustige nahmen an Gedenkfeiern teil und verfolgten an der französischen Atlantikküste Fallschirmsprünge, Überflüge und Paraden.

Der Vize-Kommandeur der US-Luftstreitkräfte in Europa, Hinds, sagte, der Mut und die Opferbereitschaft der Landungstruppen werde den US-Streitkräften und ihren Verbündeten immer im Gedächtnis bleiben.

US-Verteidigungsminister Hegseth gedachte der Toten auf dem amerikanischen Friedhof in Colleville-sur-Mer. Am 6. Juni 1944 waren Soldaten der Alliierten an der französischen Küste angelandet. Der Tag war der Auftakt der Befreiung Europas vom deutschen Nazi-Regime von Westen her.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.