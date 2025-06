D-Day-Feierlichkeiten

Erinnerung an Landung der Alliierten in der Normandie vor 81 Jahren

Weltkriegsveteranen und Regierungsvertreter haben an die Landung alliierter Truppen in der Normandie vor 81 Jahren erinnert. Zehntausende Schaulustige nahmen an Gedenkfeiern teil und verfolgten an der französischen Atlantikküste Fallschirmsprünge, Überflüge und Paraden.