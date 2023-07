Nacht der Lichter vor dem Jahrestag des Loveparade-Unglücks - das Datum des Unglücks aus Kerzen gebildet im Tunnel in Duisburg. (Christoph Reichwein / dpa / Christoph Reichwein)

Zahlreiche Menschen versammelten sich zu einer Gedenkfeier an der Unglücksstelle. In der Salvatorkirche fand eine Andacht statt. Bereits gestern Abend waren bei der "Nacht der 1.000 Lichter" am Unglücksort Grabkerzen entzündet worden.

Bei der Katastrophe am 24. Juli 2010 waren 21 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 650 wurden verletzt. Ursache war ein Gedränge im Zugangsbereich der Loveparade. Mehrere Strafverfahren gegen die Veranstalter und die Stadt Duisburg wurden nach langjährigen Ermittlungen eingestellt.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.