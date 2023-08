Der EU-Außenbeauftragte Borrell äußert sich in Brüssel zum Völkermord an den Jesiden. (picture alliance / ROPI / Sierakowski / EUC)

Der EU-Außenbeauftragte Borell sagte in Brüssel, die Regierung im Irak müsse an nachhaltigen Lösungen für die Gemeinschaft arbeiten. Viele Vertriebene könnten nicht in ihre Häuser zurückkehren, der Zugang zur Grundversorgung sei eingeschränkt und die Sicherheitslage weiter instabil. Die EU verurteile zudem Anfeindungen gegen die Gemeinschaft. Der Bundes-Beauftragte für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Schwabe, sagte, noch immer litten Jesiden an den Folgen des Völkermords.

Die Terrormiliz IS hatte am 3. August 2014 die Sindschar-Region im Nordirak überfallen. Tausende Angehörige der dort beheimateten jesidischen Gemeinschaft wurden verschleppt oder getötet. Hunderttausende flohen vor den Terroristen.

