Hantavirus-Ausbruch
Erkrankte Kreuzfahrtschiff-Passagiere werden in die Niederlande ausgeflogen

Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff vor Kap Verde sollen die zwei erkrankten Menschen an Bord sowie eine weitere Person in die Niederlande ausgeflogen werden.

    Das Kreuzfahrtschiff MV Hondius liegt vor dem Hafen von Praia, der Hauptstadt von Kap Verde, vor Anker.
    Das Kreuzfahrtschiff MV Hondius liegt vor dem Hafen von Praia, der Hauptstadt von Kap Verde, vor Anker. (AFP / -)
    Die medizinische Evakuierung der beiden Personen, die eine Notfallversorgung benötigten, erfolge mit zwei speziellen Flugzeugen, teilte der Kreuzfahrt-Veranstalter mit. Die dritte Person habe in Kontakt mit der vor einigen Tagen verstorbenen deutschen Passagierin gestanden.
    Das niederländische Kreuzfahrtschiff mit rund 150 Menschen an Bord liegt seit Sonntag vor Kap Verde im Atlantik vor Anker. Zuvor war der Ausbruch des Hantavirus an Bord festgestellt worden. Drei Menschen starben bisher an den Folgen. 
    Die Weltgesundheitsorganisation geht von einer Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch aus.
    Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.