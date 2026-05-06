Hantavirus-Ausbruch

Die medizinische Evakuierung der beiden Personen, die eine Notfallversorgung benötigten, erfolge mit zwei speziellen Flugzeugen, teilte der Kreuzfahrt-Veranstalter mit. Die dritte Person habe in Kontakt mit der vor einigen Tagen verstorbenen deutschen Passagierin gestanden.
Das niederländische Kreuzfahrtschiff mit rund 150 Menschen an Bord liegt seit Sonntag vor Kap Verde im Atlantik vor Anker. Zuvor war der Ausbruch des Hantavirus an Bord festgestellt worden. Drei Menschen starben bisher an den Folgen.
Die Weltgesundheitsorganisation geht von einer Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch aus.
Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.