Nach neun Tagen ist Höhlenforscher Mark Dickey aus mehr als 1000 Metern Tiefe gerettet worden. (Der Forscher wird von zwei Rettungskräften medizinisch versorgt. )

Nach Angaben des türkischen Verbands der Höhlenforscher wurde Dickey gegen Mitternacht aus der Höhle geholt und zu einem Zelt für medizinische Hilfe gebracht. Damit sei der Höhlenrettungsteil der Operation erfolgreich beendet worden. An der Bergung war ein internationales Team von 200 Rettungskräften, Forschern und Ärzten beteiligt.

Der US-Amerikaner war Teil eines internationalen Forschungsteams, das die im Süden des Landes gelegene Morca-Höhle erkundete. Es ist die dritttiefste Höhle in der Türkei. Am 2. September hatte der 40-Jährige in 1.250 Metern Tiefe eine Magenblutung erlitten. Nach Angaben der Behörden hatte sich Dickeys Gesundheitszustand seit einigen Tagen stetig verbessert. Dickey dankte in einem Video der türkischen Regierung für ihre Hilfe und sagte, dass ihre "schnelle Reaktion" ihm "das Leben gerettet" habe.

