Nach übereinstimmenden Medienberichten stehen die Maßnahmen in Verbindung mit Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Es soll um sogenannte Cum-Cum-Geschäfte gehen. Cum-Cum beschreibt eine Methode, mit der Wirtschaftsakteure durch das Hin- und Herschieben von Aktien rund um den Dividendenstichtag versuchen, Steuern zu vermeiden.
Laut "Süddeutscher Zeitung" stehen Steuerdeals der von der Deutschen Bank übernommenen Postbank aus den Jahren 2008 bis 2010 im Mittelpunkt.
Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.