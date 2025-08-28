Medienrecherche

Gegen sechs Ukrainer ist wegen des Anschlags auf die Nord-Stream-Pipieline Haftbefehl erwirkt worden. (Imago / ABACAPRESS)

Ermittelt wurden demnach unter anderem mehrere Sprengstoff-Experten, der Skipper einer Segelyacht sowie Taucherinnen und Taucher. Die Leitungen in der Ostsee waren im September 2022 durch Sprengsätze schwer beschädigt worden. Den Ermittlern zufolge nutzten die Täter für den Transport des Sprengstoffs eine Segeljacht, die von Rostock aus startete. Der mutmaßliche Koordinator der Operation, ein Ukrainer, war in der vergangenen Woche in Italien festgenommen worden.

Die Behörden erhoffen sich durch die Ermittlungen auch Rückschlüsse auf mögliche Auftraggeber des Sabotageakts. Durch die Pipelines Nord-Stream 1 floss russisches Gas nach Deutschland. Nord-Stream 2 war wegen Russlands Angriffskriegs gegen die Ukraine noch nicht in Betrieb.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.