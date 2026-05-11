Der Syrer befinde sich derzeit in Untersuchungshaft, teilte die Justizbehörde mit. Den Angaben zufolge soll der Verdächtige geplant haben, Menschen in einem Einkaufszentrum, einer Bar oder einer Polizeiwache zu töten. Dies sollte entweder durch die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, den Einsatz von Molotowcocktails oder mit einem Messer geschehen. Der Jugendliche soll dazu bereits entsprechende Materialen und Gegenstände beschafft haben.
Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.