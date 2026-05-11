Hamburg
Ermittler nehmen 17-Jährigen wegen Terrorverdachts fest

In Hamburg hat die Generalstaatsanwaltschaft einen 17-Jährigen wegen des Verdachts der Planung eines Terroranschlags festnehmen lassen.

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    Der Syrer befinde sich derzeit in Untersuchungshaft, teilte die Justizbehörde mit. Den Angaben zufolge soll der Verdächtige geplant haben, Menschen in einem Einkaufszentrum, einer Bar oder einer Polizeiwache zu töten. Dies sollte entweder durch die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, den Einsatz von Molotowcocktails oder mit einem Messer geschehen. Der Jugendliche soll dazu bereits entsprechende Materialen und Gegenstände beschafft haben.
    Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.