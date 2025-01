Nach Explosion in Las Vegas

Ein sogenannter "Cybertruck" war vor einem Trump-Hotel in Las Vegas explodiert. (AFP / WADE VANDERVORT)

Darauf wiesen unter anderem die Inhalte zweier Schreiben hin, teilte die US-Bundespolizei FBI mit. Bei dem Toten handele es sich um einen hochdekorierten Kriegsveteranen, der offenbar mit einer posttraumatischen Belastungsstörung und anderen Problemen zu kämpfen gehabt habe. Er war demnach als Soldat in Afghanistan im Einsatz und auch in Deutschland stationiert. Der sogenannte Cybertruck war am Neujahrstag vor dem Trump-Hotel in Las Vegas explodiert. Den Ermittlungen zufolge hatte sich der Fahrer zuvor mit einem Schuss getötet.

Zunächst war spekuliert worden, die Tat könnte sich gegen Trumps bevorstehenden Amtsantritt gerichtet oder einen terrorostischen Hintergrund gehabt haben.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.