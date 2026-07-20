Cyberkriminalität

Hunderttausende wurden Opfer der Phishing-Software. (imago stock&people)

Wie das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitteilten, wurde die Infrastruktur des Dienstes "Kratos" lahmgelegt, der für den Diebstahl von Zugangsdaten hunderttausender Opfer in über 30 Staaten verantwortlich ist. Der mutmaßliche Entwickler wurde in Indonesien festgenommen, mehr als 200 Server wurden unschädlich gemacht.

Bei Kratos ⁠handelte ⁠es sich ⁠den Angaben zufolge um einen Satz von Werkzeugen, mit ⁠denen Kriminelle täuschend echte Webseiten erstellen ‌konnten. Das System wurde an über 1.800 Kriminelle vermietet, die damit Phishing-Kampagnen durchgeführt haben sollen.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.