Kriminalität

Ermittler sind gegen internationale Schleuserkriminalität vorgegangen (Archivbild). (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Drei Haftbefehle seien vollstreckt worden, teilte ein Sprecher der beauftragten Bundespolizei mit. Sechs Örtlichkeiten im Raum Saarbrücken seien durchsucht worden, darunter eine Lagerhalle. Die Razzia dauere noch an, hieß es. Den Schleusern werde unter anderem vorgeworfen, hunderte Flüchtlinge vorwiegend aus Syrien nach Deutschland gebracht zu haben. Zudem seien die Beschuldigten verdächtig, Teil einer internationalen Täterstruktur mit Verbindungen nach Libyen und einer dort agierenden Miliz zu sein.

Bei den Festgenommenen handelt es sich den Angaben zufolge um drei Männer im Alter von 26 bis 32 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.