Zugunglück in Baden-Württemberg

In Ubstadt-Weiher gab es einen Unfall mit einem Tanklaster und einer Stadtbahn - jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. (Rene Priebe / dpa / Rene Priebe)

Es besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung, wie ein Behördensprecher mitteilte. Der genaue Unfallhergang müsse aber noch geklärt werden.

Gestern waren an einem unbeschrankten Bahnübergang in der Gemeinde Ubstadt-Weiher eine Stadtbahn und der mit Heizöl beladener Lastwagen kollidiert. Die Lokführerin und zwei Reisende kamen ums Leben. Es gab zudem mehrere teils schwer Verletzte, darunter der Lastwagenfahrer. Bei der Kollision waren beide Fahrzeuge in Brand geraten.

