Entführungsfall Block

Auch gegen den früheren Präsidenten des Bundesnachrichtendiensts, Hanning, wird jetzt ermittelt. (picture alliance / dpa/ Michael Kappeler)

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, gibt es eine Razzia gegen eine Sicherheitsfirma, die mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesnachrichtendiensts, Hanning, in Verbindung steht. Außerdem werden nach Medienberichten Objekte in mehreren Bundesländern und in der Schweiz durchsucht. Hanning steht demnach im Verdacht, einen gescheiterten früheren Entführungsversuch im Jahr 2022 geplant zu haben. Die Ermittlungen werden nach Angaben der Staatsanwaltschaft bereits seit dem Frühjahr geführt. Auch ein ehemaliger Beamter des LKA Hamburg ist im Visier der Polizei.

