Jerome Powell (picture alliance / Sipa USA)

Die zuständige Staatsanwältin teilte mit, statt der Justiz werde die interne Aufsicht der Notenbank Fed die Prüfung der Vorwürfe übernehmen. Es geht um die Kosten für die Renovierung des Fed-Gebäudes. Bisher konnten die Ermittler keine Beweise für ein Fehlverhalten Powells finden. Präsident Trump hat ihn mehrfach kritisiert und beleidigt wegen seiner Weigerung, den Leitzins zu senken.

Das Justizministerium beseitigt mit der Einstellung der Untersuchung eine große Hürde für die Bestätigung eines neuen Fed-Chefs. Führende Republikaner im Senat wollten keinen neuen Vorsitzenden ernennen, solange die Untersuchung läuft. Der Wunschkandidat von Präsident Trump ist der frühere Notenbankdirektor Warsh. Powells Amtszeit endet am 15. Mai.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.