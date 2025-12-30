Staatsanwaltschaft München

Der russisch-usbekische Oligarch Alischer Usmanow (Archivfoto von 2018). (Alexander NEMENOV / AFP)

Nach Angaben der Behörde soll der 72-Jährige zehn Millionen Euro zahlen. Sowohl das Landgericht als auch Usmanow hätten zugestimmt. Die Staatsanwaltschaft begründete die Einstellung des Falls mit einer Vielzahl juristisch ungeklärter Fragen im Zusammenhang mit den EU-Sanktionen.

Usmanow gilt als enger Unterstützer des russischen Präsidenten Putin und dessen Ukraine-Politik. Er steht bereits seit 2022 auf der Sanktionsliste der EU. Die Ermittler hatten den Verdacht, dass er gegen die damit verbundenen Auflagen sowie das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen hat.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.