Dem Vorsitzende der sozialdemokratischen CHP, Özel, droht ein Strafverfahren. (Ali Unal / AP / dpa / Ali Unal)

Die Staatsanwaltschaft in Ankara habe Ermittlungen eingeleitet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Özel werde auch die öffentliche Anstiftung zu Straftaten vorgeworfen. Gegen den CHP-Chef läuft bereits eine Klage wegen Präsidentenbeleidigung. Am Wochenende wurden die Bürgermeister von Adana, Adiyaman und Antalya im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen in Gewahrsam genommen.

Die türkischen Behörden gehen seit mehreren Monaten verstärkt gegen Angehörige der CHP vor. Im März wurde der Bürgermeister von Istanbul, Imamoglu, verhaftet und abgesetzt. Er gilt als wichtigster politischer Widersacher von Präsident Erdogan.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.