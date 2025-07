Gelnhausen

Ermittlungen laufen nach sexueller Belästigung in Gelnhausener Freibad. (picture alliance / dpa / Lars Penning)

Die Polizei geht derzeit von acht weiblichen Opfern im Alter von 11 bis 16 Jahren aus. Tatverdächtig seien vier syrische Männer im Alter von 18 bis 28 Jahren. Die Mädchen hatten sich nach Angaben der Ermittler an das Schwimmbad-Personal gewandt und berichtet, im Becken aus einer Gruppe von Männern heraus am ganzen Körper angefasst worden zu sein. Die Vorfälle sollen sich am 22. Juni ereignet haben.

Bundesweit registrierte das Bundeskriminalamt in Hallen- und Freibädern sowie an Badestellen im vergangenen Jahr 423 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Die Aufklärungsquote lag bei rund 81 Prozent. Das hessische Landeskriminalamt erklärte, grundsätzlich stellten Frei- und Hallenbäder in dem Bundesland keinesfalls einen Kriminalitätsschwerpunkt dar.

