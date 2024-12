Die Unglücksstelle in der Nähe des Flughafens von Aktau. (Azamat Sarsenbayev / AP / dpa / Azamat Sarsenbayev)

Videos zeigen, wie das Flugzeug aus geringer Höhe an der Küste des Kaspischen Meeres abstürzte. Nach Berichten von Augenzeugen flog die Maschine in der Nähe des Flughafens der Stadt Aktau zwei weite Kreise, ehe sie beim Versuch eines dritten Kreises auf dem Boden aufschlug. Azerbaijan Airlines führte den mutmaßlichen Schaden an dem Flugzeug in ersten Äußerungen auf die mögliche Kollision mit einem Vogelschwarm zurück. Der Luftfahrtexperte Großbongardt widersprach dem im ARD-Fernsehen: Kein Vogelschwarm könne solche Schäden erzeugen, dass ein Flugzeug nicht mehr steuerbar sei. Die Maschine war auf dem Weg von Aserbaidschans Hauptstadt Baku nach Grosny in der russischen Teilrepublik Tschetschenien.

