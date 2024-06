Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Wie es in Dresden mitteilte, hatten Unbekannte bereits in der Nacht zum 14. Juni einen Sprengkörper vor einem Fenster der Wohnung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gezündet. Dabei seien Glassplitter in den Innenraum geflogen. Ein minderjähriger Syrer, der in dem Raum geschlafen hatte, blieb demnach unverletzt. Die Ermittlungen übernahm das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum im Landeskriminalamt Sachsen

Diese Nachricht wurde am 20.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.