Nordrhein-Westfalen
Ermittlungen wegen Bestechlichkeit gegen Justizvollzugsbeamte der JVA Euskirchen

In Nordrhein-Westfalen wird gegen acht Justizvollzugsbeamte wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Urkundenfälschung ermittelt.

    Der Eingang zur Justizvollzugsanstalt Euskirchen. An einer kleinen Mauer hängt ein Schild der JVA. Auf dem Hof steht ein Mannschaftswagen der Polizei, ein Beamter läuft über den Hof. Im Hintergrund sind Gebäude zu sehen.
    Polizisten durchsuchen die JVA Euskirchen (Thomas Banneyer / dpa)
    Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen sie in der JVA Euskirchen Häftlingen gegen Geld Vorteile verschafft haben. Am Mittwoch durchsuchten mehr als 200 Polizisten die Haftanstalt und die Wohnungen der Beschuldigten. In Euskirchen sind die meisten Häftlinge im offenen Vollzug untergebracht.
    Die beschuldigten Justizbeamten sollen zum Schein Arbeitsstellen und Meldeadressen vermittelt haben, damit Verurteilte ihre Haft in Euskirchen antreten konnten. Zudem konnten sich Häftlinge laut Medienberichten für einige hundert Euro pro Monat vor Kontrollen warnen lassen. Gegen drei ehemalige Insassen wird deshalb ebenfalls ermittelt, weil sie sich darauf eingelassen haben sollen. Justizminister Limbach will kommende Woche den Landtag über die Ermittlungen informieren.
    Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.