Louvre-Diebstahl

Nach dem Diebstahl im Louvre in Paris ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. (imago / Zoonar.com / Boris Breytman)

Einer Frau und einem Mann werde unter anderem bandenmäßiger Diebstahl vorgeworfen, heißt es in Medienberichten. Drei weitere Personen kamen demnach auf freien Fuß, ohne dass weiter gegen sie ermittelt werde. Alle fünf Verdächtigen waren am vergangegen Mittwoch festgenommen worden. Bereits vor einer Woche gab es zwei Festnahmen. Diese beiden Verdächtigen legten inzwischen ein Teilgeständnis ab.

Die Diebe waren am 19. Oktober mit Hilfe eines Lastenaufzugs in die erste Etage des Museums im Zentrum von Paris gelangt und hatten mit einem Trennschleifer zwei Vitrinen geöffnet. Sie erbeuteten historische Schmuckstücke im Schätzwert von rund 88 Millionen Euro.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.