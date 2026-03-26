Beim Netzwerk Ernährungsräte hieß es, eine Zuckersteuer sei zwar kein Allheilmittel, aber ein zentraler Baustein. Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin bewertete den Vorstoß als wichtigen Ansatz zur Eindämmung chronischer Erkrankungen. Ähnlich äußerten sich in der Vergangenheit, zahlreiche andere Fachleute und Verbände.
Schleswig-Holstein bereitet eine Bundesratsinitiative zur Zuckersteuer vor. Dabei geht es unter anderem um Energydrinks und Limonaden. Die Länderkammer soll morgen darüber beraten. Ein Vorstoß der CDU Schleswig-Holstein auf dem jüngsten Bundesparteitag der Christdemokraten war von den Delegierten abgelehnt worden.
Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.