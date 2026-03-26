Debatte
Ernährungsxperten werben kurz vor Bundesratssitzung erneut für Zuckersteuer

Mediziner und Ernährungsexperten haben kurz vor der Bundesratssitzung am Freitag erneut dazu aufgerufen, den Weg für die Einführung einer Zuckersteuer freizumachen.

    Großaufnahme von Getränkedosen
    Schleswig-Holstein will eine Zuckersteuer durch den Bundesrat auf den Weg bringen. (imago / Zoonar / Markus Mainka)
    Beim Netzwerk Ernährungsräte hieß es, eine Zuckersteuer sei zwar kein Allheilmittel, aber ein zentraler Baustein. Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin bewertete den Vorstoß als wichtigen Ansatz zur Eindämmung chronischer Erkrankungen. Ähnlich äußerten sich in der Vergangenheit, zahlreiche andere Fachleute und Verbände.
    Schleswig-Holstein bereitet eine Bundesratsinitiative zur Zuckersteuer vor. Dabei geht es unter anderem um Energydrinks und Limonaden. Die Länderkammer soll morgen darüber beraten. Ein Vorstoß der CDU Schleswig-Holstein auf dem jüngsten Bundesparteitag der Christdemokraten war von den Delegierten abgelehnt worden.
    Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.