Menschen nehmen auf dem Petersplatz im Vatikan an einer Messe teil, die vom vatikanischen Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin, geleitet wird. (Andreea Alexandru / AP / dpa / Andreea Alexandru)

Am Wochenende findet auch eine Wallfahrt junger Menschen in Rom im Rahmen des Heiligen Jahres statt.

Seit Sonntag ist das Grab von Papst Franziskus für die Öffentlichkeit zugänglich. Bereits in der Frühe versammelten sich hunderte Menschen vor der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom, um die letzte Ruhestätte des verstorbenen Oberhauptes der römisch-katholischen Kirche zu besuchen. Am Sonntagnachmittag werden sich die zur bevorstehenden Wahl eines neuen Papstes angereisten Kardinäle zu einem gemeinsamen Gebet in der Kirche versammeln.

