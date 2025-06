Die Ausschreitungen in Nordirland halten an. (Brian Lawless / PA Wire / dpa / Brian Lawless)

Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, wurden Einsatzkräfte in der Stadt Portadown mit Steinen und Feuerwerkskörpern attackiert. Auch in anderen Orten gab es Proteste.

Die Unruhen hatten begonnen, nachdem zwei Jugendliche versucht haben sollen, ein Mädchen zu vergewaltigen. Die 14-Jährigen hatten den Vorwurf vor Gericht zurückgewiesen. Die Polizei sprach von rassistisch motivierten Unruhen; die Nationalität der Jugendlichen wurde aber nicht bekanntgegeben.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.