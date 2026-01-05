Winterwetter
Erneut 450 Flüge am Amsterdamer Flughafen Schiphol gestrichen

Schnee und Eis haben am Amsterdamer Flughafen Schiphol erneut zu erheblichen Einschränkungen geführt.

    Erneut Probleme wegen Schnee und Eis: Der Flughafen Amsterdam Schiphol. (picture alliance / NurPhoto / Jakub Porzycki)
    Die niederländische Nachrichtenagentur ANP meldete, für heute seien 450 Flüge gestrichen worden. In Schiphol kommt es wegen des Winterwetters seit Tagen zu Beeinträchtigungen.
    Von den Ausfällen und Verspätungen sind erneut auch Flüge nach Deutschland betroffen. Der Flughafen Berlin-Brandenburg teilte mit, dass wegen starker Schneefälle in den Niederlanden mehrere Maschinen von und nach Amsterdam am Boden blieben. Grundsätzlich laufe der Betrieb aber trotz der winterlichen Wetterlage größtenteils normal.
