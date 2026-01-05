Winterwetter

Die niederländische Nachrichtenagentur ANP meldete, für heute seien 450 Flüge gestrichen worden. In Schiphol kommt es wegen des Winterwetters seit Tagen zu Beeinträchtigungen.
Von den Ausfällen und Verspätungen sind erneut auch Flüge nach Deutschland betroffen. Der Flughafen Berlin-Brandenburg teilte mit, dass wegen starker Schneefälle in den Niederlanden mehrere Maschinen von und nach Amsterdam am Boden blieben. Grundsätzlich laufe der Betrieb aber trotz der winterlichen Wetterlage größtenteils normal.
Diese Nachricht wurde am 05.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.