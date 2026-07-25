Luftraumverletzung

Rumänien hat am zweiten Tag in Folge eine fremde Drohne abgeschossen (Symbolbild). (picture alliance / Countrypixel / FRP)

Nach Angaben von Verteidigungsminister Miruta wurde das Fluggerät am Morgen im Donaudelta nahe der Grenze zur Ukraine von einem Kampfjet unschädlich gemacht. Über die Herkunft der Drohne wurde nichts bekannt. Gestern hatte die Armee des EU- und NATO-Mitgliedsstaates Rumänien erstmals eine in den Luftraum eingedrungene Drohne abgeschossen und zwar über unbewohntem Gelände gut 100 Kilometer von der Hauptstadt Bukarest entfernt.

Rumänien hat eine rund 600 Kilometer lange Grenze zu der von Russland angegriffenen Ukraine. In der Vergangenheit waren zahlreiche russische Drohnen in den rumänischen Luftraum eingedrungen. Um sie abschießen zu können, hatte Bukarest erst im vergangenen Jahr gesetzliche Grundlagen geschaffen.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.