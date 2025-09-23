Zwei weitere Zugstrecken

Durchtrennte Kabel beeinträchtigten den Zugverkehr zwischen Köln und Düsseldorf (dpa / Henning Kaiser)

Die Behörden vermuten, dass es sich erneut um Sabotageversuche handelt. Der Staatsschutz nahm demzufolge Ermittlungen auf. Bereits am Montag wurde nach Angaben der Ermittler ein Kabel an einer Bahnstrecke in der Nähe von Aachen beschädigt. Heute seien dann am frühen Morgen in der Nähe der Stadt Heinsberg Kabel beschädigt worden; dort habe es zudem einen Brand gegeben. Ob die Taten miteinander im Zusammenhang stehen, war zunächst unklar. Zu größeren Ausfällen oder Verspätungen kam es in diesen beiden Fällen nicht.

Am Montag war ein mutmaßlicher Sabotageakt an der für Pendler wichtigen Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln bekannt geworden. Dies führte zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen. Aktuell meldet die Bahn Probleme auf der Strecke zwischen Magdeburg und Brandenburg an der Havel. In einem Stellwerk in dem Ort Gerwisch gab es einen Brand; die Ursache dafür ist noch unklar.

