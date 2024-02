Kriminalität

Gegen zwei Schulen in Bingen gibt es Bombendrohungen (Symbolbild). (Imago / Westend61)

Gestern Abend gingen bei mehreren Bildungseinrichtungen in Duisburg entsprechende Mails ein. Die Rede ist von unspezifischen Drohungen. Teilweise wurde den Eltern freigestellt, ihre Kinder zur Schule zu schicken. In den vergangenen Tagen gab es auch in Rheinland-Pfalz anonyme Bombendrohungen. Betroffen waren Schulen in Bingen und Neuwied. Sie wurden nach Angaben der Polizei geräumt. Auch hier sind die Hintergründe unklar. Bombendrohungen sind eine Straftat, die mit mehreren Jahren Gefängnis belegt werden kann.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.