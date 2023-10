Sicherheitslage

Wieder gab es Bombendrohungen gegen Schulen in mehreren Städten. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Sascha Thelen / Sascha Thelen)

Die Polizei in Baden-Württemberg räumte vier Schulen. Die Einrichtungen im Umland der Landeshauptstadt Stuttgart werden nach Angaben der Polizei durchsucht. Die Umgebung wurde abgesperrt. In Thüringens Landeshauptstadt Erfurt wurde das Rathaus wegen einer Bombendrohung abgesperrt. Eine Polizeisprecherin erklärte, die Drohung sei per E-Mail eingegangen. Zu den Hintergründen äußerte sie sich nicht.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es vermehrt Bombendrohungen insbesondere gegen Schulen gegeben. Sprengsätze wurden bisher nicht gefunden. In einigen Fällen hätten die Absender versucht, einen Bezug zur palästinensischen Terrororganisation Hamas herzustellen, in mindestens einem Fall zum Ukraine-Krieg.

