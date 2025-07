Niedersachsen

Evakuierung nach erneutem Bombenverdacht in Osnabrück (Friso Gentsch/dpa)

Nach 15 Uhr dürfen am Hauptbahnhof der niedersächsischen Stadt keine Züge mehr halten; nach 17 Uhr dürfen sie ihn auch nicht mehr passieren. Betroffen sind laut Deutscher Bahn Fern- und Regionalzüge. Die Sperrung werde voraussichtlich bis mindestens 18 Uhr dauern.

Die Stadt steht erneut vor einer großen Evakuierungsaktion. Knapp 20.000 Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. In den vergangenen Monaten hatte es bereits mehrere Bombenentschärfungen in Osnabrück gegeben.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.