Istanbul
Erneut Bürgermeister der Opposition in der Türkei verhaftet

In der Türkei sind zahlreiche weitere Politiker der größten Oppositionspartei CHP verhaftet worden.

    Hinter einer verschwommenen türkischen Fahne sieht man das Logo und den Schiftzug der Partei CHP.
    Weitere CHP-Politiker wurden in der Türkei verhaftet. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Tunahan Turhan)
    Gegen den Bürgermeister des Istanbuler Bezirks Atasehir, Adigüzel, und 18 weitere Personen sei unter anderem wegen Bestechungsvorwürfen Haftbefehl erlassen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Insgesamt befinden sich bereits 21 CHP-Bürgermeister in Untersuchungshaft.
    Die CHP hatte bei den Kommunalwahlen vor zwei Jahren einen Überraschungserfolg erzielt. Seitdem sieht sie sich als Opfer politischer Kampagnen der Regierung von Staatschef Erdogan. Dieser weist Einflussnahme auf die Justiz zurück.
    Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.