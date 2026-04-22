Gegen den Bürgermeister des Istanbuler Bezirks Atasehir, Adigüzel, und 18 weitere Personen sei unter anderem wegen Bestechungsvorwürfen Haftbefehl erlassen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Insgesamt befinden sich bereits 21 CHP-Bürgermeister in Untersuchungshaft.
Die CHP hatte bei den Kommunalwahlen vor zwei Jahren einen Überraschungserfolg erzielt. Seitdem sieht sie sich als Opfer politischer Kampagnen der Regierung von Staatschef Erdogan. Dieser weist Einflussnahme auf die Justiz zurück.
Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.