Ein chinesisches Kriegsschiff während einer Militärübung. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Lin Jian)

Innerhalb von 24 Stunden seien 22 chinesische Kampfjets und 20 Schiffe nahe der Insel gesichtet worden, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh mit. Am Samstag - parallel zum G20-Gipfel in Indien - hatten die USA und Kanada Kriegsschiffe durch die Taiwanstraße geschickt. Dies sollte deutlich machen, dass sie Pekings umfassende Territorialansprüche in der Meeresregion nicht akzeptieren.

In den vergangenen Jahren hat die Volksrepublik immer wieder Flugzeuge und Schiffe in Richtung Taiwan geschickt, um militärisch ihren Anspruch auf die Insel zu unterstreichen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.